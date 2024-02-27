بدء جلسة «هيكل وعجز الموازنة» ضمن الحوار الوطني للنهوض بالاقتصاد

أعلنت إدارة الحوار الوطني بدء الجلسة المتخصصة لمناقشة «هيكل وعجز الموازنة» ضمن جلسات الحوار الاقتصادي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويعقد الحوار الاقتصادي جلساته المتخصصة لليوم الثاني على التوالي، تحت شعار «من أجل الوطن والمواطن، وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، في ظل تحديات إقليمية وعالمية».

وأوضحت إدارة الحوار أنّ ذلك يأتي في إطار عقد جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين، بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.