إدارة الحوار الوطني تنشر صور استعدادات جلسة «هيكل وعجز الموازنة»

نشرت إدارة الحوار الوطني جانب من الاستعدادات الخاصة بجلسة «هيكل وعجز الموازنة» المتخصصة ضمن الحوار الاقتصادي، والتي تعقد اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يعقد الحوار الاقتصادي جلساته المتخصصة لليوم الثاني على التوالي، تحت شعار «من أجل الوطن والمواطن وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، في ظل تحديات إقليمية وعالمية».

وأشارت إدارة الحوار إلى أنَّ انطلاق الجلسات يعد بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن اليوم الأولى من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات الأولى «غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وفقدان السيطرة على الأسواق»، أما الجلسة الثانية فتشمل المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير «الصناعة - الزراعة - السياحة»، والجلسة الثالثة تتضمن «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي».