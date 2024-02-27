قرار حكومي بإدراج موقعين في مطروح ضمن المواقع الأثرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم قرارا حكوميا جديدا بإدراج موقعين في مطروح ضمن المواقع الأثرية، وأوضحت في العدد الصادر بتاريخ اليوم 27 فبراير الجاري تفاصيل القرار، كما يلي.

المواقع المدرجة على الآثار

1. موقع تل أبو مرقيق 3.

2. موقع كرم ونيس.

حدود موقع تل أبو مرقيق

وموقع تل مرقيق يقع بقرية أو مرقيق جنوب الطريق الساحلي بمطروح - الإسكندرية بنحو 38 كيلومترا وجنوب الطريق الساحلي بنحو 50 مترا، كما تبيّن أنّ الموقع هو عبارة عن تل صخري مرتفع قليلا عن الأرض المحيطة به.

حدود موقع كرم ونيس

وموقع كرم ونيس يقع على بعد نحو 40 كيلومترا شرق مدينة مرسى مطروح وجنوب الطريق الأسفلتي «مطروح - الإسكندرية» بنحو كيلومترين تقريبا بقرية أبو مرقيق، بمساحة 111432 مترا، وهو عبارة عن تل مرتفع لثلاث تلال ترجع للعصر اليوناني الروماني.

وطبقا للقرار المشار إليه ولقانون الآثار، «لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الآراضي الآثرية» على هذه الأراضي، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه الأراضي إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار.