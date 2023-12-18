الجريدة الرسمية تنشر قرار فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

نشرت الجريدة الرسمية، في عدد خاص صادر قبل قليل، قرار القاضي حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، والتي أجريت داخل وخارج البلاد.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، اعتماد نتائج فرز وتجميع أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتضمن القرار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي فائزًا بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية.