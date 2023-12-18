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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الجريدة الرسمية تنشر قرار فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد مجدي
06:21 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عدد خاص صادر قبل قليل، قرار القاضي حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، والتي أجريت داخل وخارج البلاد.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، اعتماد نتائج فرز وتجميع أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتضمن القرار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي فائزًا بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.