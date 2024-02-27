فتح باب التصالح في مخالفات البناء خلال أيام.. اعرف الأوراق المطلوبة

تستعد وزارتا التنمية المحلية والإسكان، بالتعاون مع الجهات المختصة، لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بمجرد اعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون، وفتح باب التصالح.

موعد فتح باب تلقي طلبات التصالح

وقال مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن» إنه مع حلول شهر مارس المقبل، سيجرى فتح باب تلقي طلبات التصالح من المواطنين، لتقنين وضع المخالفات التي يشملها القانون، وعلى أصحاب الشأن الاستعداد للتقديم للتصالح.

وأشار المصدر إلى أن القانون فرصة للمواطنين للتصالح وتقنين الوضع، إذ يقدم تيسيرات متعددة لخدمة المواطن، وتشمل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء ما يلي:

المستندات المطلوبة للتصالح

- ما يدل على توصيل أي مرافق للعقار أو الوحدة السكنية

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن

- صفة مقدم طلب التصالح

- إيصال سداد رسم فحص الطلب

- سداد مقابل جدية التصالح وفق الطلب المقدم

- مايدل على حدوث المخالفة قبل العمل باحكام قانون التصالح

- تقديم الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفات البناء على أملاك الدولة

- تعديات حقوق الارتفاق يجرى تقديم عقد موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف

- نسختين من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة