مديرية العمل بالأقصر تشارك في اليوم المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

أعلنت مديرية العمل في محافظة الأقصر مشاركتها في اليوم المفتوح الأسبوعي، الذي يعقد في ديوان عام المحافظة لبحث طلبات المواطنين المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المديرية وأجهزتها.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله، مدير مديرية العمل بالأقصر، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز دور المديريات وأجهزتها في تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وتحقيق العلاقة المستقرة بين العمال وأصحاب العمل.

وأكد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة في إطار جهود المديرية لتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأفاد أن المديرية تركز على توفير فرص عمل لائقة للشباب وتقديم برامج تدريبية مجانية في المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى أعمال التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وخدمات أخرى.

المحافظ يشارك في اللقاء

وحضر اللقاء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

في وقت سابق استعرض مدير مديرية العمل بالأقصر جهود المديرية وأجهزتها في معالجة شكاوى وطلبات المواطنين، و توجيه الإدارات المختلفة بالمديرية بسرعة الرد على طلبات المواطنين وسرعة التعامل معها.

رؤية مصر 2030

وأكد مدير المديرية استمرارية العمل في تقديم المهام المنوطة بها لخدمة المجتمع والشباب وتحقيق رؤية مصر 2030.