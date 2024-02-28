درس ديني في الفجر لأطفال الغردقة.. حكاية مجموعة من الصغار تعلقت قلوبهم بحب الله

أصعب ما يمكن أن تفعله هو إيقاظ طفل في الصباح ليذهب إلى مدرسته، فهذه المهمة المنزلية التي قد تبدو بسيطة تتطلب جهدًا كبيرًا لأن النوم وقت الصباح من الأشياء المحببة لهم، ولكن هذا لا ينطبق على عدد من الأطفال في الغردقة الذين يستيقظون ساعة الفجر للذهاب إلى مسجد الرحيم الغفور لحضور دروس دينية قبل أن يذهبوا إلى مدارسهم.

تعكس قصة حب الأطفال للإمام، والمسجد، في الغردقة في محافظة البحر الأحمر، قيمًا راسخة في التدين والتربية الدينية منذ الصغر، يظهر تفانيهم في حضور صلاة الفجر والمشاركة في دروس الدين اليومية، ويشرح لهم الشيخ رضا عكاشة، إمام وخطيب مسجد الرحيم الغفور بالغردقة، كيف أن التعليم الديني يمثل جزءًا مهمًا في حياتهم.

أطفال في حب مسجد بالغردقة

الشيخ رضا عكاشة أمام وخطيب مسجد الرحيم الغفور بالغردقة، الذي يجمع الأطفال حوله ليعطيهم دروسًا دينية قال: «تعتبر هذه الخطوة المبكرة في التعليم الديني محاولة رائعة لترسيخ القيم الإسلامية وتعاليم الدين في نفوسهم، وهي خطوة تحظى باهتمام وتقدير وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر الشيخ هاني السباعي، الذي يشيد بجهود المسجد في تعليم الأطفال الدين وتشجيعهم على الحضور اليومي والتفاعل مع الدروس».

مبادرة أمام مسجد للأطفال

مبادرة الشيخ رضا عكاشة تعكس التزامه بتعليم الأجيال الصاعدة وترسيخ القيم الإسلامية في قلوبهم منذ الصغر، وتشمل عقد حلقات قراءة القرآن الكريم ومحاضرات في تعاليم الدين الإسلامي قبل الذهاب إلى مدارسهم المرحلة الابتدائية، فالتعلق الذي أبداه الأطفال بالمسجد وبالشيخ يعكس حبهم وتقديرهم للدين وللمعلمين الذين يهتمون بهم وبتعليمه.

تعاليم الدين الإسلامي

تجسد هذه المبادرة أهمية دور المساجد في تعليم وتربية الأجيال الصاعدة، هذا ما أكده الشيخ رضا عكاشة، في حديثه مع «الوطن»، مؤكدًا أن التعليم الديني والاهتمام بالأطفال يجب أن يكون مستمرًا ومنتظمًا، ويجب أن يشمل تعلم القرآن الكريم والدروس الدينية وكذلك القيم والأخلاق الإسلامية التي تساعدهم على بناء شخصياتهم وتطويرها.

«هذه الخطوة ليست فقط في صالح الأطفال، بل أيضًا تعكس التزام المسجد والشيخ بدعم التعليم الديني وتقديم الدعم والمساعدة للأجيال الشابة في فهم وتطبيق القيم الإسلامية في حياتهم اليومية»، هذا ما أكده الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، لافتاً إلى أن مساجد البحر الأحمر مفتوحة للعبادة والتقرب الي الله في ضوء تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.