7 معلومات عن أول شهر عقاري مميكن في الغردقة (صور)

شهدت مدينة الغردقة خلال الساعات الماضية، افتتاح أول مكتب شهر عقاري مميكن بمتحف الغردقة، يقدم خدمات مميكنة ونموذجية لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير سبل الراحة، وإنجاز الخدمات المقدمة في أسرع وقت.

أول مكتب شهر عقاري مميكن بالغردقة

وفي السطور التالية، نستعرض للمواطنين 7 معلومات عن أول مكتب نموذجي مميكن لتوثيق خدمات الشهر العقاري للمقيمين بمدينة الغردقة:

- أول مكتب مميكن يتم افتتاحه في البحر الأحمر ويخدم جنوب مدينة الغردقة ومناطق والممشى السياحي والعاملين بالقرى السياحية والمستثمرين وشركات السياحة والسفر.

- ذو طبيعة سياحية عالمية يناسب مدينة الغردقة ويساعد على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمار لمدينة الغردقة.

- يساهم في حصول المواطنين على الخدمات سريعا في الموعد والمكان المناسب في ظل حرص أجهزة الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

- يقدم جميع خدمات الشهر العقاري ليساعد على تخفيف الضغط والتزاحم على مكاتب الشهر العقاري المختلفة بمدينة الغردقة.

- يقع مقر مكتب التوثيق النموذجي الجديد المميكن بمتحف الغردقة، بطريق القرى جنوب مدينة الغردقة.

- مواعيد العمل بالشهر العقاري الجديد المميكن بالغردقة تبدأ من الساعة 9 صباحا إلى 4 عصرا.