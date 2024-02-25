مدينة الغردقة تلزم الفنادق بصرف أرباح العاملين وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

ألزم جهاز مدينة الغردقة، الفنادق والمنشآت السياحية بصرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3%، وتقديم ما يفيد تسليم نسخة عقد لكل عامل، وتشغيل نسبة 5% من العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذا لتعلميات مكتب العمل.

حملات للمرور على المنشآت السياحية

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية شنتها أجهزة الغردقة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمجلس المدينة ومكتب العمل وإدارة الطب البيطري، للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى، وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

حملة تفتيشية على فنادق الغردقة

وقامت الحملة التفتيشية بالمرور على عدد من المنشآت السياحية، وأفادت في بيان لها بسريان السجل البيئي، وانتهاء تراخيص المنشأة وترخيص المدير بفندقين وجاري تجديدهما.

وشدد مسؤلي الصحة على زيادة تهوية المطابخ، والتأكد من إجراءات الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، مع بعض الملاحظات كوضع دواسات عازلة أسفل لوحات توزيع الكهرباء وغيرها، والتي تم تقديمها للمسؤولين لتلافيها.