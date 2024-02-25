افتتاح أول مكتب توثيق نموذجي مميكن بمتحف الغردقة

افتتح المستشار ربيع قاسم ربيع، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد يوسف، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، مقر مكتب توثيق النموذجي الجديد المميكن بمتحف الغردقة بالبحر الأحمر، بحضور المستشار علي أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وعدد من القيادات القضائية والتنفيذية.

افتتاح مكتب شهر عقاري مميكن

وأشار المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، على هامش الافتتاح، إلى أن وزارة العدل تبذل جهودا في التوسع في إنشاء فروع للتوثيق والشهر العقاري مميكنة ونموذجية بمختلف المدن والمحافظات لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم، مُطالبًا العاملين بحسن استقبال ومعاملة المواطنين، وإنجاز الخدمات المقدمة لهم في أسرع وقت.

كما لفت إلى افتتاح عدد آخر من مكاتب الشهر العقاري النموذجية والمميكنة بالبحر الأحمر وعدد من مدن المحافظات لتقديم خدمة سريعة ومتميزة من خلال توفير الأجهزة والقوى البشرية المدربة.

أول مكتب شهر عقاري مميكن

من جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مكتب الشهر العقاري الجديد هو أول مكتب مميكن يتم افتتاحه في البحر الأحمر، ويخدم جنوب مدينة الغردقة ومناطق الممشى السياحي والعاملين بالقرى السياحية والمستثمرين وشركات السياحة والسفر لتخفيف الضغط والتزاحم على مكاتب الشهر العقاري الأخرى بالغردقة.