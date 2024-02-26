الغردقة ومرسى علم تستقبلان 12 ألف سائح على متن 58 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان، اليوم الاثنين، 12 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة، وذلك على متن 58 رحلة طيران سياحية، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السائحين

وقال أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن 12 ألف سائح أجنبي يصلون الغردقة ومرسى علم على مدار اليوم الاثنين، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأوضح، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات أفاد بأن مطار الغردقة يستقبل 56 رحلة طيران، من مختلف المطارات الأوروبية تقل على متنها 11500 سائح من مختلف الجنسيات، بينما يستقبل مطار مرسي علم الدولي رحلتين تقل حوالي 500‪ سائح وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مهرجانات على شواطئ الغردقة ومرسى علم

وأشار «علي» إلى استقبال السياح الأجانب من جنسيات مختلفة بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق، وعمل برامج وفقرات ومهرجانات الشواطئ بهدف الترفيه وتنشيط السياحة في الغردقة ومرسى علم.