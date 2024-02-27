مصطفى عمار: «الحشاشين» هو الحصان الرابح في دراما رمضان.. عمل تاريخي غير مسبوق

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن مسلسل «الحشاشين» هو العمل الأضخم عربيا، وهو من إنتاج تامر مرسي «سينرجي» ومن تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وبطولة الفنان كريم عبدالعزيز، مضيفا: «نراهن هذا العام على عمل تاريخي لم يسبق إنتاجه في أي شركة إنتاج أو محطة عربية».

وأضاف «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «المانيفستو» مع الإعلامي أحمد الطاهري على الراديو 9090، أن مسلسل «الحشاشين» يتناول موضوعا شائكا للغاية، ويبرز للمشاهد معنى التنظيمات الإرهابية، ويوضح النواة الأولى التي بني عليها كل تنظيمات التيارات الدينية السياسية في الدول العربية.

وتابع أن المسلسل سالف الذكر يتحدث عن جماعة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح، الذي يجسد شخصيته الفنان كريم عبدالعزيز، متابعا: «مغامرة من كريم أن يكون بطلا لعمل 30 حلقة في مسلسل يقدم فيه دورا عكس ما اعتدنا عليه من قبل»، لافتا إلى أن مسلسل «الحشاشين» سيكون الحصان الرابح في دراما رمضان 2024.