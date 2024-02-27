قائمة مسلسلات رمضان 2024 الحصرية.. الحشاشين على DMC

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الستار عن قنوات عرض مسلسلات رمضان 2024، التي يصل عددها إلى 19 مسلسلا، في تنوع بالموضوعات بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والشعبية، بالإضافة إلى التاريخية والفنتازيا، وهناك عدد من الأعمال التي تعرض حصريا بينما يعرض البعض الآخر بشكل متزامن.

تعرض شبكة قنوات ON على شاشتها 5 مسلسلات حصرية في موسم الدراما الرمضانية، وهي 3 مسلسلات طويلة 30 حلقة: مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، بالإضافة إلى مسلسل جودر بطولة ياسر جلال ومسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهما من مسلسلات الـ 15 حلقة.

6 مسلسلات حصرية على DMC في رمضان 2024.. بينها عتبات البهجة

يعرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي، حصريا على شبكة قنوات DMC، بالإضافة إلى مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، وتتسع قائمة الأعمال الحصرية على القناة، لتشمل المسلسلات القصيرة عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، فراولة بطولة نيللي كريم، بابا جه بطولة أكرم حسني، مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

أما على قناة الحياة، فيعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان حصريا على شاشتها، وعلى CBC يعرض مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، بالإضافة إلى مسلسل محارب بطولة حسن الرداد حصريا على شاشتها، ومن قائمة المسلسلات القصيرة يعرض حصريا سر إلهي بطولة روجينا.