قائمة مسلسلات «DMC» في رمضان 2024.. 8 أعمال مميزة أبرزهم «الحشاشين»

أعلنت قناة DMC قائمة المسلسلات الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان 2024، من خلال طرح البوسترات الخاصة بكل عمل، حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام أن تتنوع في الأعمال بين الكوميدي والاجتماعي والتاريخي والعائلي.

مسلسل الحشاشين على قناة دي إم سي

كشفت قناة DMC عن البوستر الخاص بـ مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي الممزوج ببعض التشويق والإثارة حول القرن الـ11، حيث زعيم الحشاشين ويُدعى حسن الصباح، الذي يقود الفرقة التي اشتهرت بعمليات الاغتيال لشخصيات مرموقة في ذلك الفترة، وهو بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب وميرنا نورالدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل بابا جه على قناة دي إم سي

وينطلق عرض المسلسل الكوميدي بابا جه بطول الفنان أكرم حسني على شبكة قنوات DMC، وتدور أحداثه حول هشام الذي يقدم شخصيته الفنان أكرم حسني، والذي يجد نفسه في مفترق طرق بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق بسبب كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة.

وأبطال مسلسل بابا جه هم أكرم حسني ونسرين أمين ومحمود البزاوي ومجموعة وبعض الأطفال منهم لافينيا نادر وريم عبدالقادر وتأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

مسلسل إمبراطورية م على قناة دي إم سي

وكشفت قناة DMC بوسترات وبرومو مسلسل إمبراطورية ميم، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار عائلي ممزوج بالدراما حول مختار الذي يجد نفسه مسؤولا عن 6 أولاد بعد وفاة زوجته وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه وحياة أولاده.

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم، خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ومحمد محمود عبدالعزيز، والمسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس مع بعض المعالجات الكتابية التي وضعها المؤلف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

ومن المسلسلات التي تُعرض على شبكة قنوات DMC مسلسل عتبات البهجة بطولة الدكتور يحيى الفخراني، حيث كشفت القناة عن بعض البوسترات وبرومو العمل، الذي تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول أحد الأجداد وعلاقته بأحفاده.

ومن المشاركين في مسلسل عتبات البهجة الدكتور يحيى الفخراني وجومانا مراد وصلاح عبدالله وسماء إبراهيم وعنبة وهنادي مهنا كما انه مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد وأعاد صياغتها المؤلف مدحل العدل لتواكب العصر الحالي وإخراج مجدي أبو عميرة.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

ويُعرض المسلسل الكوميدي فراولة بطولة نيللي كريم على شاشة قنوات DMC في السباق الرمضاني المُقبل لـ عام 2024، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فتاة تُدعى فراولة تحلم بأن تعيش حياة الأغنياء وتعمل في العلاج بالبلورات وأسلوب العلاج التحفيزي.

ومن أبطال مسلسل فراولة الفنانة نيللي كريم وحجاج عبدالعظيم وشيماء سيف وأحمد فهيم وصدقي صخر وعلا رشدي وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين

من المقرر عرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين على شبكة قنوات DMC خلال شهر رمضان، وتدور أحداث المسلسل في إطار درمي حول ماجد وليلى اللذان ينتظران قدوم مولودهما الأول لـ يقعان في العديد من المشكلات، والمسلسل بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونبيل الحلفاوي ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وتأليف ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة.

مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز 3

يعتبر مسلسل يحيى وكنوز 3 من مسلسلات الرسوم المتحركة التي يتم انطلاقها في شهر رمضان 2024 على شبكة قنوات المتحدة، كما أنّ هذا النوع من الدراما يعتبر مناسب للأطفال والكبار معا.

ومسلسل يحيى وكنوز من المسلسلات الرسوم المتحركة وفي الموسم الثالث من المغامرات يواصل يحيى وشقيقته خوض مغامرات مثيرة عبر الزمن برفقة مدرس التاريخ عصام الذي يرشدهما خلال رحلاتهما لـ تتوالى الأحداث.

ومن طاقم العمل الذي يقدم الأداء الصوتي في مسلسل يحيى وكنوز 3 الفنان عصام السقا وبثينة هاني وإياد الجندي وتأليف محمد عدلي وإخراج محمد عيد.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

يُطرح مسلسل صدفة في السباق الرمضاني لـ عام 2024، على شبكة قنوات DMC ويقوم ببطولة هذا العمل الفنانة ريهام حجاج كما يعتبر من الأعمال الدرامية.

وتدور أحداث مسلسل صدفة في إطار الدراما حول شخصية صدفة التي تجسدها ريهام حجاج خلال العمل الت تعمل مدرسة تاريخ في إحدى المدارس وتحمل سرا خطيرا تسعى لإخفائه عن الجميع، ولكن علاقتها بـ مهران تدفعها إلى كشف السر، ما يجعله يسعى خلفها لـ يعرف الحقيقة.

ومن المشاركين في مسلسل صدفة الفنانة ريهام حجاج ونور إيهاب وكريم إيهاب وخالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل صيد العقارب على شاشات المتحدة

أعلنت شبكة قناة DMC عن طرح مسلسل صيد العقارب على شبكة قنوات المتحدة في شهر رمضان المُقبل، وتدور أحداثه في إطار الجريمة والدراما الممزوجة ببعض الإثارة والتشويق حول عايدة التي لن تعيش حياة هنيئة أبداً، لـ تتحول حياتها إلى جحيم بعد مقتل أخيها وتدخل عائلتها في صراعات مستمرة مع عائلة الغول.

ومن أبطال مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبدالرازق ومحمد علاء ورياض الخولي وسيمون وأحمد ماهر وأحمد سعيد عبدالغني وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.