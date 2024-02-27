مصطفى عمار: أحمد مكي ينتظر منافسة صعبة مع أكرم حسني ونيللي كريم في كوميديا رمضان

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الجمهور ينتظر مسلسل «الكبير أوي» بجزئه الثامن هذا العام في الموسم الرمضاني المقبل، متابعا: «رهان الفنان أحمد مكي صعب هذا العام بسبب العديد من الأعمال الكوميدية المنافسة له مثل مسلسل بابا جيه لأكرم حسني، ونيلي كريم في فراولة، وبالتالي المنافسة ليست سهلة»

وأضاف «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «المانيفستو» مع الإعلامي أحمد الطاهري على راديو 9090، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تضع خطة متنوعة، تضم كل أنواع الدراما، سواء شعبية أو تاريخية أو كوميدية أو اجتماعية، واصفا تنوع مسلسلات رمضان الـ19 بـ«أنها موزونة على ميزان من الذهب».

وتابع أن الشركة المتحدة تضع في حسبانها كل مشاهدي الوطن العربي وليس المواطن المصري فقط، فهي تصدّر لمحطات الدول العربية، أي أنها تنتج لـ350 مليون مواطن عربي، ينتظرون الأعمال الدرامية المصرية خلال شهر رمضان الكريم، وبالتالي كان يجب تنويع موضوعات المسلسلات لتناسب كل الأذواق.