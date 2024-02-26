البيست فريند هجرس وجوني.. كيف تستمر علاقة الصداقة بينهما في الكبير أوي 8؟

على مدار سنوات في أجزاء مسلسل الكبير أوي كانت العلاقة بين محمد سلام «هدرس» وأحمد مكي «جوني» تعكس ملامح الصداقة الحقيقية، حتى وإن فرَّق بينهما الشجار أحيانا، إلا أن الصديقين في الواقع والمسلسل تربط بينهما علاقة أقوى من التفرقة، ومع انتظار أحداث الجزء الثامن الذي يعرض في شهر رمضان، أي خلال أيام قليلة ينتظر متابعو مسلسل الكبير ما يدور بين الصديقين جوني وهدرس من أحداث كوميدية وتفاصيل مهمة.

البيست فريند هجرس وجوني

في الجزء السابع من مسلسل الكبير تحدث الفنان أحمد مكي في دور جوني عن علاقته بالفنان محمد سلام «هجرس» في لقطة لخصت تفاصيل كثيرة في علاقتهم كأصدقاء وتعكس أيضا جزءا من الصداقة الحقيقية، في المشهد الذي كان فيه «سلام» يلعب دور شخصيتين هما هجرس ومحمد سلام، وقتها ومن شدة التشابه وعدم القدرة على التفرقة وحتى يستطيع «جوني» كشف شخصية صديقة، تحدث عن علاقة الإخوة بينهم.

وفي مشهد قصير قال الفنان أحمد مكي: «أنا أقدر أطلع هدرس لو وسط مليون بني آدم لأنه لو قدر يمثل على الدنيا كلها مش هيقدر يمثل عليا أنا، عارفين ليه لأن الصحاب الحقيقيين ما يقدروش يمثلوا على بعض، هدرس حقيقي البيست فريند أخويا اللي مجابتوش أمي وأبويا»، هذه الكلمات أثارت مشاعر صديقه هجرس واستطاع كشف خطته في التخفي.

سلام ومكي في الكبير أوي 8

وفي البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي 8 يستمر محمد سلام في دور هجرس، مع زيادة مشاهد حزلقوم والكبير، وينتظر الجمهور مشاهد البيست فريند هجرس وجوني، بعد انتشار صور حزلقوم في لقطة تشبه مسلسل إسباني شهير.