قناة ON تعرض 7 مسلسلات في رمضان 2024.. الكبير أوي حصريا

كشفت شبكة قنوات ON، قائمة المسلسلات المعروضة على شاشتها خلال موسم الدراما الرمضانية، إذ من المنتظر أنّ تعرض قناة أون 7 أعمال متنوعة ضمن مسلسلات رمضان 2024، من بينها 3 مسلسلات 30 حلقة و4 قصيرة 15 حلقة، ويتنوع عرضها بين الحصري والعرض المتزامن.

7 أعمال على شاشة أون في رمضان 2024

وتتسع قائمة مسلسلات رمضان 2024، المعروضة على شبكة قنوات ON، لتضم مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي الذي يُعرض حصريًا على شاشة القناة في موعده الثابث من كل عام بعد أذان المغرب، ومسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة وإخراج أحمد نادر جلال، إضافة إلى مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي وإخراج إسماعيل فاروق.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 الـ 15 حلقة على شاشة ON

وتعرض قناة ON على شاشتها، 4 من مسلسلات رمضان 2024 القصيرة، من بينها عملان يُعرضان حصريًا وهما مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، إضافة إلى مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، بينما يُعرض مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، ومسلسل مليحة بطولة دياب تزامنًا مع عرضهما على قناتي الحياة وCBC.