معنى «العترة» ابن أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8.. اعرف سر الاسم

شخصية «العترة» التي جسدها الفنان مصطفى غريب في الموسم السابق لمسلسل الكبير، أثارت فضول الجماهير وأحبّوا خفة ظله.

ومع مشاركته في مسلسل الكبير أوي 8، يتساءل الكثير من الناس عن معنى اسم «العترة» الذي يُعتبر غريبًا عن فئة كبيرة من الناس، ونستعرض معناها في السطور التالية، وفق موقع المعجم الوجيز الخاص بتعريف معاني الأسماء.

معنى اسم «العترة»

ويقوم بدور العترة في مسلسل الكبير أوي 8 الفنان مصطفى غريب، ومع انتشار اسمه والدور المميز الذي يقوم به لـ ثاني مرة نستعرض معنى اسم العترة:

اسم عترة له أكثر من معنى منها: نسل الرجل.

أو العترة: التي تعني عشيرة الرجل.

اسم عترة له معنى آخر أي: قطعة من المسك الخالص.

وعترة: «عترة الفم»: رقة أطراف أسنانه.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير ـوي 8 في شهر رمضان على شبكة قنوات «on»، بجانب عرضة على منصة «Watch IT» الإلكترونية.

والمسلسل الرمضاني بطولة الفنان أحمد مكي، بالمشاركة مع عدد من الفنانين منهم محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.