القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي في رمضان 2024

أيام قليلة وينتهي الفنان أحمد مكي من تصوير مسلسله الشهير الكبير أوي 8، إذ انتهى من تصوير عدد كبير من المشاهد، ويتزامن ذلك مع رغبة الكثيرين في معرفة القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8 في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8 رمضان 2024

وتقتصر القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، على شبكة قنوات «on»، إذ يذاع المسلسل حصريًا على شاشتها بجانب عرضة على منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر خلال الساعات المقبلة أن يتم الإعلان عن مواعيد عرض المسلسل.

تفاصيل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يشهد أحداثا مثيرة هذا العام، إذ تدور في إطار كوميدي، وذلك بعد النجاح الذي حققه على مدار سبعة مواسم في السباق الرمضاني، وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، إذ تستمر مغامرات الكبير وجوني وحزلقوم بأفكار جديدة.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.