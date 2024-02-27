مصطفى عمار: الفخراني أيقونة موسم دراما رمضان.. وعودته مصدر بهجة للجميع

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أهمية عودة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني في مسلسل «عتبات البهجة»، قائلا إنّ عودته مبهجة، خاصة أنّه أيقونة الموسم الدرامي الرمضاني.

وأضاف «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «المانيفستو» مع الإعلامي أحمد الطاهري على الراديو 9090، أنّ الرهان على نجاح مسلسل «الكبير أوي» هذا العام سيكون صعبا للغاية، فهل سيستطيع أحمد مكي مواصلة نجاحه؟ وهل الجزء الثامن سيكون الأخير منه أم سيستمر خلال الأعوام المقبلة؟، مشيرا إلى أنّ نجاح «الكبير أوي» كان طاغيا للغاية خلال الأعوام الماضية، والمشاهدون ينتظرونه كل عام.

وتابع أنّ أمير كرارة يشارك هذا الموسم بمسلسل درامي شعبي «بيت الرفاعي» يتكون من 30 حلقة، وهناك 4 أعمال درامية شعبية خلال موسم رمضان 2024 يقدمها أحمد العوضي وحسن الرداد، ومصطفى شعبان، وستكون هناك منافسة شديدة بين الفنانين الأربعة، مضيفا: «مسلسلات الدراما الشعبية تناسب الجمهور المصري الذي يهوى الصراعات في المسلسلات».