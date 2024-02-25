قائمة مسلسلات الـ15 حلقة في رمضان 2024.. أبرزها «عتبات البهجة» للفخراني

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 مجموعة متنوعة وكبيرة من الأعمال الدرامية التي يصل عددها إلى 19 مسلسلا، بينها 10 من فئة الـ15 حلقة، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم، وتتنوع موضوعتها بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والتشويق إضافة إلى الفنتازيا.ومن المقرر عرض 5 مسلسلات في النصف الأول من شهر رمضان بينما يعرض الـ5 الآخرين في النصف الثاني من الشهر، وفيما يلي قائمة مسلسلات الـ15 حلقة، كما يلي.

مسلسل جودر

تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، رنا رئيس ووليد فواز.

مسلسل عتبات البهجة

قصة إبراهيم عبد المجيد، تأليف مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، وصفاء الطوخي.

مسلسل فراولة

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، بطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي.

مسلسل بدون سابق إنذار

تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، وبطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، ونهال عنبر.

مسلسل لحظة غضب

تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وبطولة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم.

مسلسل مليحة

تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة، بطولة دياب، وميرفت أمين، سيرين خاس، وأمير المصري.

مسلسل بابا جه

تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم، وفريال يوسف.

مسلسل كامل العدد + 1

تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس وأحمد كمال.

مسلسل مسار إجباري

معالجة درامية باهر دويدار، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، وإخراج نادين خان، وبطولة أحمد داش - عصام عمر - صابرين - بسمة - رشدي الشامي.

مسلسل سر إلهي

تأليف أمين جمال، إخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة روجينا، أحمد مجدي، نهى عابدين، مي سليم، وميمي جمال.