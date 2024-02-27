جامعة بني سويف تصرف مكافأة للعاملين تقديرا لجهودهم في الإعداد للعام الدراسي

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارًا، بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وذلك لجهودهم المبذولة للإعداد الجيد لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2024.

تحفيز العاملين

وأوضح رئيس الجامعة خلال بيان صحفي، اليوم، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

ورش عمل تدريبية للعاملين

وفي سياق آخر، نظم قطاع شئون التعليم والطلاب في جامعة بني سويف، ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير أداء العاملين، شمل التدريب كلية الخدمة الاجتماعية وكليات قطاع غرب النيل، تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية.

تدريب العاملين على لوائح الساعات المعتمدة

ويستهدف التدريب تطوير الأداء الجامعى للعاملين بالجامعة وخصوصا قطاع شؤون التعليم والطلاب بعد تغيير اللوائح الداخلية لجميع كليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة، لتدريب العاملين حول كيفية التسجيل والقيد، ودورهم في الإرشاد الاكاديمي وكذلك احتساب GBA، وتقديم الدعم اللازم للطلاب الراغبين في تغيير تخصصاتهم أو الانتقال بين الكليات والبرامج الدراسية.