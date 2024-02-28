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دراما المتحدة

القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين رمضان 2024 وترددها وطريقة ضبطها

كتب:

ندى قطب
07:28 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين

القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين

تستعد قناة DMC لتقديم باقة مميزة من المسلسلات في سباق الدراما الرمضانية لعام 2024، إذ تحرص القناة كل عام على تجديد محتواها بشكلٍ مستمر؛ لجذب المشاهدين من مختلف الأعمار والاهتمامات، كما تعد الوجهة الأبرز بالنسبة للمشاهدين خاصة في رمضان، ويعد مسلسل الحشاشين من أبرز الأعمال الدرامية التي ستعرض عليها.. فما تردد القناة الناقلة لمسلسل الحشاشين؟ 

القناة الناقلة لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز 

يعرض مسلسل «الحشاشين» من بطولة الفنان الكبير كريم عبد العزيز، بشكل حصري على شبكة قنوات «dmc» خلال 30 يومًا لشهر رمضان الكريم 2024، على أن يتمكن المشاهدون من متابعته على قناة «dmc» الرئيسية، مع وجود إمكانية لمشاهدة إعادة عرضه على قناة «dmc drama».

كما ستكون حلقات مسلسل «الحشاشين» متاحة للمشاهدة عبر منصة «WATCH IT» الرقمية، التي تُتيح للمستخدمين مشاهدة محتوى dmc من مسلسلات وبرامج وأفلام عن طريق الإنترنت، إذ يتوقع أن يحصل المسلسل على اهتمام كبير من قبل المشاهدين، خاصة أنه يحمل أحداثًا وقصص مشوقة، كما يعد من أضخم المسلسلات العربية على المستوى الإنتاج هذا الموسم الرمضاني. 

تردد قناة DMC الناقلة لمسلسل الحشاشين في رمضان 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

طريقة ضبط تردد قناة DMC على جهاز الاستقبال الخاص بك 

  1. قم بفتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال.
  2. ابحث عن خيار «التركيب» أو «Installation» في القائمة وحدده.
  3. ابحث عن خيار «البحث اليدوي» أو «Manual Search».
  4. ادخل التردد 
  5. ابدأ عملية البحث بالضغط على زر «بحث» أو «Scan».
  6. انتظر حتى يتم الانتهاء من عملية البحث.
  7. بعد العثور على القناة، قم بحفظها بالضغط على زر «حفظ» أو«Save».
  8. ستظهر قناة DMC في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

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