رمضان 2024.. بيتر ميمي يكشف عن بوستر جديد من مسلسل الحشاشين

كشف المخرج بيتر ميمي عن بوستر جديد لمسلسل الحشاشين يتصدره الفنان كريم عبدالعزيز، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

أحداث مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث المسلسل خلال القرن الحادي عشر، إذ يسلط الضوء على كواليس تشكيل جماعة الحشاشين ونشأتها مرورًا بالتنظيمات المختلفة لها والتي تسببت في اغتيال العديد من الشخصيات المهمة بذلك الوقت، ويحمل المسلسل شعار «أباطيل وأبطال من وحي التاريخ»، ويجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية حسن الصباح مؤسس الجماعة، والذي قتل العديد من الأمراء والملوك لفترة تجاوزت قرنين من الزمان، واستولى على قلعة الموت لتكون مقرًا لجماعته.

أبطال مسلسل الحشاشين

المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، محمد سليمان، سوزان نجم الدين، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، أحمد عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال.