قصة مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024.. «خيانة وتجارة آثار وجريمة»

مٌؤامرات وخطط للسيطرة على قيادة أعمال العائلة بكل مٌمتلكاتها، الأمر الذي يفتح بابًا للأزمات بين الجميع قد تصل إلى القتل وإلصاق التهم للتخلص من بعضهم البعض، هكذا تتصاعد الأحداث داخل مسلسل «بيت الرفاعي»، الذي ينافس في ماراثون مسلسلات رمضان 2024.

يعرض مسلسل «بيت الرفاعي» في رمضان 2024، على شاشة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة «watch it» الإلكترونية، وتدور أحداثه على مدار 30 حلقة في إطار اجتماعي ملئ بالتشويق والإثارة.

بيت الرفاعي في رمضان 2024

تتصاعد أحداث المسلسل من خلال بيت الرفاعي، التي يتحكم فيها الكبير محمود الرفاعي، وهو واحد من أثرياء المنطقة، المعروف عنه مساعدة كل من حوله وإنفاق أمواله في الخير، أما من الباطن تعمل العائلة في مجال تجارة الآثار.

صراع الكبار

مع موت كبير العائلة، تتصاعد حدة الصراع، حيث يسعى الفنان أحمد رزق لأن يكون هو الكبير، في الوقت الذي قد يصل فيه أمير كرارة إلى الجلوس على هذا المقعد بعد وفاة المعلم محمود الرفاعي، الأمر الذي يشعل الأحداث بين الجميع، ويزداد الأمر سوءًا.

أبطال بيت الرفاعي

مسلسل «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي، سيناريو وحوار هند عبدالله وعمرو أبواليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، ويشارك فيه أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، ورحاب الجمل، وميرنا جميل، وعايدة رياض، صفاء الطوخي، وملك قورة.