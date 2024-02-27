فرصة جديدة للتصالح على مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.. شرط واحد لقبول الطلب

أعلن مصدر حكومي عن إتاحة فرصة جديدة للتصالح على مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، تيسيرا على المواطنين، إذ أوضح أن كل من خالف البناء قبل هذا التاريخ يحق له التصالح الآن، شريطة أن تكون المخالفة تمت داخل الحيز العمراني، من أجل استيعاب أكبر من من التصالح على المخالفات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيجرى استقبال طلبات المخالفات خلال أيام، مع مخالفات التصالح في قانون البناء المزمع فتحها قريبا للمواطنين بعد إصدار لائحة القانون رسميا وإقرارها من الحكومة، قائلا: «هذه المخالفات تتعلق بالأحوزة العمرانية التي تمت قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، وسيتم استقبال الطلبات بشأنها مع كل مخالفات البناء الأخرى».

سرعة البت في طلبات التصالح

وأضاف المصدر أن قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات لسرعة البت في طلب التصالح، منها الموافقة على طلب التصالح في المساحات الأقل من 200 متر، ودون الثلاث أدوار، إذ يمكن للجنة إجراء المعاينة للمخالفة في أي وقت على مدار 5 سنوات.

مراحل يمر بها طلب التصالح

وتضمن قانون التصالح أنه بعد تقديم صاحب الشأن طلب التصالح والمستندات المطلوبة، تتولى الأمانة الفنية إعداد تقرير للجنة الفنية من واقع البيانات والمستندات المرفقة بالطلب، ويجرى عرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ استلام الملف.

وأشار القانون إلى أن اللجنة الفنية تقوم بدراسة وفحص الملف وتقريرالأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة، ومن حق اللجنة طلب أي مستندات تلزم لفحص طلب التصالح والبت فيه، ويجرى إخطارالمواطن بالمستندات المطلوبة خلال مدة لا تتعدى شهر من استلام طلب التصالح.