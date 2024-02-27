محافظ كفر الشيخ: إنشاء مجموعة مصانع في مطوبس لزيادة فرص تشغيل الشباب

صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إنشاء العديد من المصانع بمنطقة مطوبس الصناعية، لتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات والشباب من أبناء المحافظة.

تطوير كافة القطاعات الخدمية

وقال المحافظ، أنّ محافظة كفر الشيخ تشهد أعمال تطوير في كافة القطاعات الخدمية وخاصةً في شبكة الطرق سواء في المراكز والمدن المتعددة، وبمدينة كفر الشيخ لربط شرق غرب العاصمة، وفق خطة لتطوير الطرق تم وضعها لتستوعب الزيادات المستقبلية التي تشهدها المحافظة، حيث تم إنشاء 4 محاور لربط شرق غرب كفر الشيخ، لتخفيف التكدس المروري وسط المدينة.

وأوضح أنّه جرى إنشاء محور سعد زغلول، وتوسعة امتداد طريق صبري القاضي، وتوسعة امتداده المتجه لسخا، ومنها لمسار العائلة المقدسة، وإنشاء طريق جديد مار بالإسكان الجديد خلف جامعة كفر الشيخ، حتى رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» ومنه لطريق أبو عمر للربط بينه وبين رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة»، وطريق كفر عسكر لربطهما برافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، كما جرى الانتهاء من رصف عدد من الطرق منها شارع الدستور، وميدان الـ47، وشارع الجمهورية، وشارع ناجي شتلة، وغيرها من الشوارع والمحاور بمدينة كفر الشيخ، ومدن المحافظة، وذلك ضمن أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

إتاحة فرص عمل لعدد كبير من شباب الخريجين

وأكد المحافظ، أنّ الأعمال الجارية بمدينة كفر الشيخ تأتي ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن والذي سيُغير تماماً من شكل المدينة، خاصةً بعد الانتهاء من المنطقة اللوجستية ومركز التنمية الشبابية، إضافة إلى الإنشاءات الحديثة والأنشطة التجارية بالمحافظة، والتي ستُتيح فرص عمل لعدد كبير من شباب الخريجين وأصحاب الأعمال التجارية.