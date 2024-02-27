مصطفى عمار: «المتحدة» تهتم بالبطولة النسائية.. وغادة عبدالرازق من أساطير الدراما

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الشركة المتحدة تهتم وتحرص على تقديم البطولة النسائية كل عام، فدور المرأة مهم للغاية في المجتمع المصري وهي البطل الحقيقي الذي يتصدر المشهد في أغلب الأوقات، مشيدا بعودة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق في مسلسل «صيد العقارب»، الذي يمثل مغامرة جديدة لها.

وأضاف «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «المانيفستو» مع الإعلامي أحمد الطاهري على راديو 9090، أن الفنانة ريهام حجاج هي من تنتج مسلسل «صيد العقارب»، كما أنها تقدم مسلسلا أيضا خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، مشيرا إلى أن غادة عبدالرازق من أساطير الدراما المصرية وممثلة من وزن ثقيل وتستطيع تقديم كل الأدوار.

وتابع أن الفنانة غادة عبدالرازق تقدم نوعية الدراما التي تحبها في مسلسل «صيد العقارب»، هي الإثارة والغموض والقصص المعقدة التي يحبها المشاهدين.