سيدة بريطانية تضحك الملك تشارلز الثالث برسالة غريبة.. ماذا قالت؟

على الرغم من تشخيص الملك تشارلز الثالث بالإصابة بالسرطان بعد إعلان قصر «باكنجهام» الملكي عن المرض، وشعوره بالألم الشديد خلال الأيام القليلة الماضية، وبداية برنامجه العلاجي للتعافي في أسرع وقت، خاصة بعد أن نصحه الأطباء بتأجيل واجباته الملكية، بحسب ما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إلا أن رسالة لأم بريطانية كانت السبب الأول في التخفيف عن أوجاعه، فما السر الذي تحتوي عليه؟.

رسالة تتسبب في ضحك الملك تشارلز

وفي مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، شوهد الملك تشارلز وهو يشعر بالفرحة العارمة ويبتسم بقوة، ممسكا ببطاقة تحمل رسائل مكتوبة ومصورة، قال عنها لاحقا، إنها تحمل كلمات دافئة وكوميدية، كانت سببا كبيرا في شعوره بالتعافي نفسيًا، مرسلا شكره إلى صاحبتها، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».

ماذا يوجد في الرسالة التي أضحكت الملك «تشارلز»؟

العديد من البطاقات والهدايا ترسل إلى القصر الملكي، لمشاركة الملك «تشارلز» الحالة الصحية الصعبة التي يعاني منها الفترة الأخيرة، خاصة بعد تشخصيه بالمرض الخبيث، إلا أن رسالة واحدة فقط وقعت بين يديه، أرسلتها إليه مواطنة بريطانية تدعى «موفات»، تبلغ من العمر 53 عامًا، ولديها طفلين، صممت له خصيصا بطاقة لطيفة، تواسيه من خلالها، إذ رسمت صورة لكلب كُسرت رقبته ويرتدي «طوق مخروطي»، قائلة: «على الأقل ليس عليك إرتداء طوق مثله»، وهو ما تسبب في ضحك هستيري للملك حد البكاء.

9.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط، تلك هي تكلفة البطاقة التي تسببت في إضحاك «تشارلز»، ويعد التصميم مستوحى من الفيلم الكرتوني «Dug»، وذكرت «موفا» تعليقا على رد فعل الملك شارلز: «لقد فوجئت جدًا برؤيته وهو يقرأها، وركضت إلى الأطفال وزوجي وقلت: خمن ما هو في الأخبار الملك تشارلز يحمل بطاقتنا، كما وضعت صورة لأنفسنا في منتصف البطاقة، ورسالة تفيد بأننا نفكر فيه، ونرسل له الكثير من الحب، ونأمل أن يتعافى قريبًا حقًا».