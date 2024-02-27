اختيار طبيبة مصرية من بين 6 في العالم People of Action من قبل «الروتاري الدولية»

تم اختيار الطبيبة المصرية الدكتور أمل السيسي، أستاذ قلب الأطفال بجامعة القاهرة، وعضو ناردي روتاري التحرير، كواحدة من بين 6 بالعالم الذين يتم اختيارهم من قبل مؤسسة الروتاري الدولية كـ Rotary People of Action ، تقديراً لمجهوداتها لإحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في علاج أمراض القلب الحرجة للأطفال في المناطق النائية والمحرومة في صعيد مصر.

يتعاون أعضاء الروتاري في جميع أنحاء العالم مع المجتمعات والخبراء والشركاء لتلبية الاحتياجات المحلية، والمساهمة في إحداث تطورات ملحوظة في مختلف المجالات بما في ذلك السلام والصحة والتعليم وحماية البيئة، وعليه تقوم مؤسسة الروتاري الدولية كل عام باختيار ستة أفراد ومنحهم لقبpeople of action لدورهم القيادي المؤثر في مجتمعاتهم ومساهماتهم في هذه الجهود العالمية.

تم اختيار الدكتورة أمل السيسي نتيجة لجهودها المستمرة في علاج حالات أمراض القلب الحرجة للاطفال، وذلك من خلال مشروعها Heart2Heart، حيث لعبت دوراً محورياً في علاج 120 طفلاً مصاباً بأمراض القلب الخلقيه، عن طريق القسطرة غير الجراحية، مما كان له تأثير إيجابي علي صحة هولاء الأطفال وأسرهم، كما نجح مشروع Heart2Heart أيضاً في تدريب 20 طبيباً و 50 ممرضاً وفنياً من أجل ضمان استدامة المشروع.

من جانبها قالت الدكتورة أمل إنه لشرف كبير لي أن أحصل علي هذا التكريم، فسعادتي حينما أري حياة طفل تتحول للأفضل بسبب جهودنا لا يمكن وصفها بالكلمات، حيث يؤكد مشروع Heart2Heart إيماننا بالتأثير الكبير الذي يمكن أن يحدث حينما يجتمع العمل معاً والخبرة، فهو بمثابة شهادة علي أهمية العمل في فريق ومايمكن تحقيقه، فسعينا لتزويد كل طفل بالرعاية الصحية التي يستحقها لا ينقذ أرواح هولاء الأطفال فقط، بل يمهد الطريق أيضاً لوجود مجتمعات أكثر صحة مستقبلاً".

ستقوم منظمة الروتاري الدولية بتكريم الستة أشخاص الذين وقع عليهم الاختيار في المؤتمر الدولي السنوي لمنظمة خدمة العضوية، والذي سينعقد في سنغافورة في الفترة من 25 إلى 29 مايوالمقبل، حيث سيقوم كل منهم بتقديم عرض مفصل عن مشروعه، وكيف مكنه التعاون مع المجتمعات والشركاء من إحداث تغيير دائم.

في السياق ذاته أضاف جوردون ماكينالي رئيس منظمة الروتاري الدولية، "بالنسبة لنا في منظمة الروتاري يتم تعريف التأثير بأنه ذلك التغيير الإيجابي طويل المدي الذي يؤثر بشكل إيجابي علي الأفراد والمجتمعات والأنظمة، ولذا فنحن اليوم نكرم أعضاء الروتاري الستة لجهودهم الحثيثة في مساعده الأفراد والمجتمعات التي يتواجدون بها، وقيادتهم للمبادرات التي تغير شكل الحياة في المستقبل، وسعيهم إلي مواصلة تطويرها".

عن منظمة الروتاري

تجمع منظمة الروتاري شبكة عالمية من القادة المتطوعين الذين يعملون بشكل أساسي علي مواجهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في العالم، حيث تضم منظمة الروتاري 1.4 مليون عضو في أكثر من 46000 نادي روتاري في أكثر من 200 دولة ومنطقة جغرافية يعملون بشكل مستمر على تحسين الحياة على المستويين المحلي والدولي، بدءًا من مساعدة المحتاجين في مجتمعاتهم إلى العمل من أجل عالم خالٍ من شلل الأطفال. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع Rotary.org.