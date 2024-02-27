أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالسميد والزبادي.. سر يجعلها بأقل التكاليف

الحلويات الشرقية من الأطباق الرئيسية على مائدة رمضان، خاصة في الولائم حيث يجتمع أفراد الأسرة لتناول طعام الإفطار، وتبدأ ربات البيوت في البحث عن أطباق حلوى مميزة بمقادير مضبوطة، ومنها بين الوصفات التي يكثر البحث عنها طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي.

موقع «themediterraneandish» البريطاني المتخصص في الحلويات الشرقية، أوضح أنّه يمكن تقليل تكلفة البسبوسة عن طريق استبدال بعض المقادير بأخرى، مثل السكر بالعسل، والسمن بالزبد، وقدّم تفاصيل طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي، كما يلي.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

كوبان دقيق سميد.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

كوب زبدة مذابة.

كوب زبادي عادي.

طريقة التحضير:

- تبدأ طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي بإحضار وعاء كبير وخلط السميد والبيكنج بودر والسكر جيدا، ويمكن استبدال السكر بالعسل الأبيض لتوفير كمية كبيرة منه بحيث تكون إضافته بعد تجانس المكونات الجافة.

- بعد إضافة العسل يمكن إضافة الزبدة المذابة والزبادي وخلط المكونات حتى تتجانس، ثم وضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة وفرده بالتساوي.

- اخبزي صينية البسبوسة بالزبادي في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تصبح البسبوسة ذهبية اللون.

طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن

- 3 أكواب كبار من دقيق السميد السايب للبسبوسة.

- 2 ملعقة جوز هند.

- ذرة بيكينج بودر.

- ¾ كوب كبير من الحليب.

- ¾ كوب سمن.

- ¾ كوب سكر

- ½ كوب عسل سميك مثل شربات الكنافة

خطوات تحضير البسبوسة:

يمكنك تحضير البسبوسة بطريقة أخرى غير طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بالخطوات التالية:

- احضري صينية مقاس 28 وادهنيها بالسمنة، وتوضع في الثلاجة كي تجمد السمن في الصينية على الأطراف وفي الحروف.

- في الوقت الذي تضعين فيه الصينية في الثلاجة، اخلطي السميد وجوز الهند الاختياري، مع البيكينج بودر.

- ثم في الخطوات التالية من طريقة عمل البسبوسة، يخلط الحليب والسمن والسكر والشربات، ويقلب جيدا، ثم يرفع على النار ويندمج الخليط ليصبح دافئا فقط.

- قلبي المكونات السابقة بواسطة مضرب البيض اليدوي، وعندما يندمج الخليط ولا يسخن، يضاف خليط السميد على خليط اللبن.

- تخلط كل المكونات بواسطة سباتيولا، ثم ضيفي قطرات من الماء أثناء التقليب لكي تكون البسبوسة مرملة.

- وزعي ملعقة طحين في الصينية المدهونة بالسمن ووضعت في الثلاجة، ثم ضعي عجين البسبوسة على الطحين.

- بللي أصابعك بالمياه، وساوي وجه البسبوسة، واحرصي على خروج الهواء منها عن طريق طرق الصينية على رخامة المطبخ عدة مرات.

- توضع في الفرن لمدة 25 دقيقة.