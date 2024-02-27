رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ندب عيد عبدالواحد لرئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار

كتب:

أميرة فكري
02:53 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 45 بتاريخ 27 فبراير 2024 بندب الدكتور عيد عبدالواحد على درويش، عميد كلية التربية والمشرف على كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ندبًا كليًا لمدة عام أو لحين شغلها عن طريق التعيين، أيهما أقرب.

ونص القرار الوزاري على أنَّ يعمل بهذا القرار، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه، ويُلغى القرار الوزاري رقم 282 لسنة 2023.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يفتتحان مدرستين رسميتين دوليتين وأخرى لغات

وزير التعليم يشدد على حصر الغياب يوميا في جميع المراحل التعليمية

وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض المدرسة المنتجة «أهلا رمضان»

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024.. رسالة هامة من وزير التعليم للطلاب
بقلم أميرة فكري