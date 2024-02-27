ندب عيد عبدالواحد لرئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 45 بتاريخ 27 فبراير 2024 بندب الدكتور عيد عبدالواحد على درويش، عميد كلية التربية والمشرف على كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ندبًا كليًا لمدة عام أو لحين شغلها عن طريق التعيين، أيهما أقرب.

ونص القرار الوزاري على أنَّ يعمل بهذا القرار، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه، ويُلغى القرار الوزاري رقم 282 لسنة 2023.