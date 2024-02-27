«تموين الأقصر»: ضخ كميات إضافية من السكر في منافذ ومعارض أهلا رمضان

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، ضخ كميات من السكر في السلاسل التجارية الكبرى ومحال الجملة، ومعارض أهلا رمضان والمنافذ التموينية ومشروع جمعيتي بمجلس مدينة أرمنت، ومنافذ أمان، ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمحافظة.

وقال «صلاح» في بيان اليوم الثلاثاء، إن صرف السكر الحر من منافذ الشركة المصرية متاح بشكل يومي في جميع المنافذ الثمانية على مستوى المحافظة، وكذلك في قوافل السيارات المتنقلة.

ضخ كميات من السكر قبل أيام من شهر رمضان المبارك

وأشار إلى أن هذه الخطوة في إطار إجراءات وزارة التموين السريعة لضمان توفير السكر الحر لجميع الأسر قبل بداية شهر رمضان المبارك، بناءً على توجيهات الدمتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وكيل التموين بالأقصر أن عملية الضخ والتوزيع للسكر ستستمر يوميًا دون انقطاع حتى يتم توفيره في جميع المحلات التجارية ومحلات التجزئة في المحافظة، لتلبية احتياجات جميع الأنشطة التجارية.

توزيع 10 أطنان سكر في قريتي الزينية والصعايدة

وشهدت مناطق الزينية وقرية الصعايدة شمال الأقصر اليوم توزيع 10 أطنان من السكر الحر بسعر مخفض بالتنسيق بين الدكتور تامر صلاح ورئيس مركز ومدينة الزينية، العميد أحمد الهواري.