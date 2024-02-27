أول تعليق من «أوبر» على واقعة «فتاة الشروق».. تحرك مفاجئ | عاجل

أعربت شركة أوبر في بيان رسمي، عن حزنها الشديد بسبب الحادث المؤلم الذي تعرضت إليه الفتاة حبيبة الشماع، التي تعرضت لشبهة محاولة اختطاف على يد سائق أوبر.

وأوضحت الشركة في بيان: «ندعو لحبيبة بالشفاء العاجل، وكل الدعم لها ولأسرتها في هذه المحنة الصعبة، ونؤكد احترامنا الكامل والشديد لمشاعر الأسرة وكل من تألموا لهذا الحادث الذي آلمنا جميعا».

أوبر: نحترم سير التحقيقات

وأكدت الشركة في بيانها، احترامها لسير التحقيقات التي تجريها السلطات الرسمية في مصر، متابعة: «نأخذ أي واقعة تهدد السلامة بجدية شديدة، ولدينا فريق مختص يتبع إجراءات صارمة وفقا لسياسات الشركة عالميا».

وتابعت الشركة أنّ لديها فريقا للاستجابة للحوادث (IRT) متاح على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، للرد السريع على أي مشكلة أو حوادث تم الإبلاغ عنها حول العالم، موضحة أنّ الفريق المختص يتخذ إجراءات التحقيق الداخلية منذ لحظة الإبلاغ عن الواقعة.

تفاصيل جديدة في الواقعة

وفيما يخص الواقعة، أكدت الشركة أنّ فريق الاستجابة للحوادث تحرك فور استلام البلاغ الخاص بها، وجرى التواصل مع أحد أفراد العائلة لتقديم الدعم لهم، مشددة على أنّها تتعاون مع السلطات المصرية المختصة في كل ما تحتاجه التحقيقات، ونعمل معهم لتوفير المعلومات اللازمة لدعم تحقيقاتهم، حيث تتبع أوبر معايير مشددة جدا حيث يجب على السائقين الراغبين في استخدام المنصة الالتزام بها ليتم قبولهم و تفعيل حساباتهم وفق ضوابط صارمة.

جميع رحلات أوبر مؤمنة

وأكدت الشركة أنّ جميع رحلات أوبر مؤمنة من خلال تعاقد مع شركة للتأمين على الراكب والسائق، وتتواصل شركة التأمين حاليا مع الأطراف المعنية لاتباع الإجراءات اللازمة.