أرخص أماكن بيع السيارات المستعملة بعد انخفاض الدولار.. هبوط حاد في الأسعار

شهدت أسواق السيارات في المحافظات المختلفة خلال الساعات الماضية، زيادة الحركة التجارية، وإقبالًا على الشراء بالتزامن مع انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية، والذي أثر بشكل كبير على أسعار السيارات المستعملة.

وانخفضت أسعار السيارات المستعملة في عدة أسواق بنسب تراوحت ما بين 20% إلى 25% تقريبا على جميع الموديلات، ومختلف الأنواع الكورية واليابانية والألمانية.

أرخص أماكن لبيع السيارات المستعملة في محافظة بورسعيد

وتعد محافظة بورسعيد إحدى أهم المحافظات التي تنتشر بها أسواق بيع السيارات، سواء داخل منطقة استثمار بورسعيد، أو الأسواق المحددة من قبل المحافظة.

وقال محمد حسن أحد تجار السيارات في سوق السيارات المخصص من قبل المحافظة في بورسعيد، إن الأسواق في المحافظة مقسمة لجزئين، أحدهما داخل الميناء وهو للمركبات المخصصة لذوي الهمم أو السيارات التي يتم استيرادها على أسماء أصحابها وهي غير خاضعة للجمارك.

وتابع: "الأسعار انخفضت في الميناء بشكل ملحوظ، وسجلت سيارة كيا 3 موديل 2013 مبلغ 550 ألف جنيه بدلًا من 600 ألفًا، وسجلت موديل 2019 حوالي 680 ألفا، بدلا من 750 ألفًا، فيما تراوحت فئات هيونداي بين 350 ألفا و500 ألفًا بحسب الموديل ومواصفات السيارة، مشيرًا إلى أن الانخفاض وصل إلى 20% تقريبًا.

أرخص أماكن لبيع السيارات المستعملة بمحافظة السويس

وفي السويس تصدرت الشركة الكورية في منطقة السخنة أبرز أماكن بيع السيارات والتي شهدت انخفاض كبير خلال الأيام القليلة الماضية، وتحرك للأسعار مع إقبال المواطنين على الشراء.

وخصصت محافظة السويس منطقة كمعارض ضخمة لبيع السيارات وتخزينها لحسن إنهاء أوراق الإفراج عنها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال هاني رجب أحد تجار السيارات في منطقة السخنة أن المنطقة تشهد تنوعًا في أنواع السيارات، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات الهيونداي تبدأ من 300 ألف جنيه لموديل 2007 ترتفع مع ارتفاع موديل السيارة، وتصل إلى 450 ألفًا لموديل 2011 مع زيادة مواصفات السيارة.

وأضاف «رجب» أن سعر السيارة كيا سول موديل 2007 سجل 320 ألف جنيه في انخفاض يصل إلى 15% تقريبًا بعدما سجلت 380 ألفًا قبل أسبوع تقريبا، مشيرًا إلى أن جميع أسعار السيارات انخفضت مع انخفاض أسعار الدولار.

أرخص أماكن بيع السيارات المستعملة بمحافظة الإسكندرية

وشهدت منطقة بيع السيارات في محافظة الإسكندرية (المنطقة الحرة) انخفاضًا في أسعار السيارات المستعملة لتسجل السيارة Golf 5 موديل 2006 مبلغ 350 ألف جنيه بدلًا من 390 ألفًا.

وقال محمد مراد، تاجر سيارات، إن السيارات مرسيدس موديل 2010 سجلت 750 ألف جنيه، لذوي الهمم فيما سجلت خارج الميناء مليون و50 ألف جنيه بدلًا من مليون و250 ألفًا في انخفاض قارب على 200 ألف جنيه في سعر السيارة.