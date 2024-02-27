مفاجأة للراغبين في الشراء.. انخفاض كبير في أسعار السيارات المستعملة

تشهد أسعار السيارات المستعملة في مصر، انخفاضًا ملحوظًا، بعد إعلان تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة، يوم الجمعة الماضي، والتي أدت إلى تراجع كبير في سعر الدولار في السوق الموازية، وسط توقعات بتراجع أسعار السيارات وفقا لتصريحات عدد من الخبراء الاقتصاديين.

انخفاض أسعار السيارات المستعملة

وجاءت أسعار بعض السيارات المستعملة في الأسواق اليوم، وفقًا لمواقع السيارات على الإنترنت، كالتالي:

هيونداي إلنترا موديل 2006

انخفض سعر السيارة هيونداي إلنترا موديل 2006 بنحو 40 ألف جنيه، لتسجل 270 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر

انخفض سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر بومة موديل 2006 بنحو 50 ألف جنيه، لتسجل 300 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر

وتراجع سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 99 بنحو 20 ألف جنيه، لتسجل 200 ألف جنيه.

كيا سيراتو

يتراوح سعر كيا سيراتو موديل 2015 ما بين 420 - 700 ألف جنيه، متراجعة بنحو 20 ألف جنيه.

مشروع تطوير رأس الحكمة

ومن المنتظر أن يوفر مشروع تطوير رأس الحكمة 35 مليار دولار، كدفعة أولى من الاستثمارات المتوقعة من هذا المشروع، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي.