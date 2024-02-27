جمال بخيت ناعيا بخيت بيومي: «لطالما ضحكنا معا بسبب تشابه الأسماء»

نعى الشاعر جمال بخيت، الشاعر الراحل بخيت بيومي الذي رحل صباح اليوم عن عمر ناهر 81 عامًا بعد أزمةٍ صحيةٍ، دخل إثرها المستشفى.

علاقة جمال بخيت وبخيت بيومي

وأضاف جمال بخيت عبر «فيسبوك»: «شكرا لكل من اتصل بي من الاصدقاء للإطمئنان علي، فاجتمعنا على طلب الرحمة للصديق العزيز الشاعر الكبير بخيت بيومي، لطالما ضحكنا معا للخلط الذي يحدث بيننا في أذهان البعض بسبب تشابه الاسماء، وحتى في خبر وفاته يحدث نفس الشيء، رحم الله الشاعر الكبير بخيت بيومي، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

معلومات عن بخيت بيومي

- رحل الشاعر بخيت بيومي، صباح اليوم بعد صراع مع المرض، داخل المستشفى الدولي بالمنصورة.

- الشاعر الراحل مولود 18 يونيو 1942 في مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

- حفظ القرآن الكريم منذ صغره.

- حصل على الثانوية اﻷزهرية، في عام 1960 من المنصورة.

- بدأ حياته بالعمل مدرسا، ثمّ خطاطًا واتجه لكتابة اﻷغنية,

- كتب بخيت بيومي الفوازير نحو 17 عامًا متواصلة، والتي كانت بطلتها وقتها الفنانة نيللي، كما كتب فوازير عن المشاهير والأنبياء والرسل.