«الإفتاء» توضح حكم العطر في رمضان.. جائز بشرط واحد

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ما حكم العطر في رمضان؟، إذ اعتاد الكثير من المسلمين على وضع العطور في مختلف الأوقات، والتعطر بالروائح العطرة، لكن قد لا يعلم البعض حكم ذلك الأمر، ما توضحه دار الإفتاء.

ما حكم العطر في رمضان؟

وكشف الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم العطر في رمضان، قائلا إن وضع العطور في رمضان أمر جائز، ولكن دون مبالغة، وذلك بعدة شروط.

حكم العطر في رمضان

وأضاف عاشور، في إجابته على ما حكم العطر في رمضان، من خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، أن كل أمر قد يصل إلى الأنف أو الفم ومن ثم إلى الحلق، بالقصد والإرادة، لا ينبغي المبالغة فيها.

عدم المبالغة في المضمضة

وتابع: «هذ الأمر ينطبق حتى على المضمضة خلال الوضوء، فلا مبالغة فيها، حتى لا تدخل إلى الفم ومن ثم الجوف، ويصبح الشخص فاطرًا، لذلك ينبطق هذا الأمر على وضع العطور والروائح العطرة، فيكون الاستخدام خفيف؛ حتى لا يدخل الرزاز إلى الأنف ثم الفم والجوف، ولكنها جائزة دون مبالغة».