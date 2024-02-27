ما هو موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024؟.. «الإفتاء» توضح

يترقب المسلمون في شتى بقاع الأرض موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024، للاستعداد للشهر الفضيل والتهيؤ له فيما يتعلق بالعبادات والطاعات، للتقرب من الله عز وجل والظفر بالغفران والعتق من النيران، وحول موعد رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام، فإنّ دار الإفتاء المصرية هي المنوطة باستطلاعه والإعلان عن غرة الشهر الكريم لعام 1445 هجريا، وبمجرد إعلان رؤية الهلال تعم الأفراح الشوارع وتضاء الأنوار والفوانيس ابتهاجا بقدوم الشهر الفضيل.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024

وحول موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024، تحدد دار الإفتاء أول أيام الشهر الكريم، من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، المقرر له أن يكون مغرب يوم 29 شعبان الذي يوافق الأحد 10 مارس 2024، وحال عدم ثبوت الرؤية يكون يوم الاثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان الهجري وأول أيام رمضان 2024 الثلاثاء 12 مارس، وعند ثبوت الهلال فإنّ شهر شعبان يكون 29 يومًا فقط، وعليه يهل علينا رمضان 2024 بأول أيامه يوم الاثنين الموافق 11 من مارس 2024م.

الأيام المتبقية على استطلاع شهر رمضان 2024

ويتبقى على استطلاع شهر رمضان 2024 اثني عشر يوما، ليشهد العالم 30 ليلة من الدعاء والصيام والقيام، يتسابق فيها المسلمون للفوز بغفران الله، وليكونوا ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" رواه البخاري (37)، ومسلم (759).