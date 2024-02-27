حلا شيحة تنشر صورة من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم رمضان 2024: اللحظات الحلوة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم، المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان 2024، عبر شاشة قناة DMC، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «إنستجرام»، معلقة: «اللحظات الحلوة».

مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يتحمل مسؤولية أبنائه الـ 6 بمفرده بعد وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، خاصة أن أبنائه وصلوا لعمر المراهقة فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عدم التفاهم في وجهات النظر.

أبطال إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يضم كوكبة من النجوم منهم خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، محمود حافظ، هاجر السراج، نشوى مصطفى، إلهام صفي الدين، نورهان منصور، يارا عزمي، ليلى عز العرب، الطفل آدم وهدان، الطفلة منى زاهر، من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إنتاج شركة أورما للمنتج تامر مرتضى.