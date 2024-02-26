حلا شيحة تكشف عن شخصيتها في مسلسل إمبراطورية ميم

كشفت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن شخصيتها خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم.

ونشرت شيحة البوستر الدعائي وعلقت قائلة: مي، إمبراطورية ميم رمضان 2024 حلا شيحة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى وهاجر السراج ونور النبوي ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبدالقدوس.