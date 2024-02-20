حلا شيحة تشارك صورة جديدة لها مع جمهورها

شاركت الفنانة حلا شيحا جمهورها صورة جديدة، إذ أنّها حاليًا تواصل تصوير مسلسل «إمبراطورية ميم» والذي يعرض في شهر رمضان المقبل 2024.

حلا شيحا تشارك بصورة من مسلسل «امبراطورية ميم»

ونشرت الفنانة حلا شيحا صورة من كواليس المسلسل عبر حسابها الشخصي «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «صباح الخير».

قصة مسلسل «امبراطورية ميم»

يشار إلى أن قصة مسلسل إمبراطورية ميم تدور في إطار تشويقي حول رجل يفني العمر من أجل أبنائه الـ6، ويدعى هذا الأب محمد مرسي، وأسماء أبنائه تبدأ كلها بحرف الميم ليكون إمبراطورية بأسرته التي تعد جزءًا من كيانه، ويفاجأ بعد 25 عامًا من تربيتهم أنهم يريدون الخروج عن ثوب القيود الذي يضعهم فيه، إذ يواجهون عدم توافق الرغبات.

أبطال مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل امبراطورية ميم يشارك فيه عددا من الفنانين من بينهم خالد النبوي وحلا شيحا ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ومحمد محمود عبدالعزيز ونور النبوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج محمد سلامة.