شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة استقراراً، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في بنك مصر 33.48 جنيه للبيع، و33.35 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 33.60 جنيه للبيع، و33.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 33.48 جنيه للبيع، و33.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 33.48 جنيه للبيع، و33.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 33.59 جنيه للبيع، و33.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 33.63 جنيه للبيع، و33.45 جنيه للشراء.