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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مختلف البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
09:47 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء27-2-2024 حالة من الاستقرار في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، خلال بداية تعاملات اليوم.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الأوروبية في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 33.5 جنيه للبيع، و33.25 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وجاء سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي المصري بحوالي 33.61 جنيه للبيع، و33.45 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة حوالي 33.61 جنيه للبيع، و33.46 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر صرف اليورو اليوم في بنك مصر إلى 33.49 جنيه للبيع، و33.35 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 33.61 جنيه للبيع، و33.45 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد