سعر اليورو اليوم الأحد 25-2-2024 في مختلف البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 25-2-2024 حالة من الاستقرار في جميع البنوك المصرية، خلال بداية تعاملات اليوم، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الأوروبية في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 33.58 جنيه للبيع، و33.22 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر صرف اليورو اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك المركزي المصري بحوالي 33.61 جنيه للبيع، و33.46 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك القاهرة حوالي 33.61 جنيه للبيع، و33.46 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر صرف اليورو اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك مصر إلى 33.43 جنيه للبيع، و33.25 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف اليورو اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك التجاري الدولي CIB نحو 33.70 جنيه للبيع، و33.35 جنيه للشراء.