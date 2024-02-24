أسعار اليورو اليوم السبت 24-2-2024 في مختلف البنوك

استقرت أسعار اليورو اليوم السبت 24-2-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، إذ سجل اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 33.61 جنيه للبيع، و33.46 جنيه للشراء.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديثات لمواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت في البنك المركزي المصري نحو 33.61 جنيه للبيع، و33.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم السبت في البنك الأهلي المصري نحو 33.58 جنيه للبيع، و33.26 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم السبت في بنك مصر إلى 33.58 جنيه للبيع، و33.23 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو اليوم السبت 24-2-2024 في البنك التجاري الدولي CIB نحو33.61 جنيه للبيع، و33.46 جنيه للشراء.