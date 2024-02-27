«شباب كفر الشيخ»: تكريم 45 طفلا من أبناء مدرسة التربية الفكرية بمطوبس

نظم مركز شباب خليج بحري التابعة لإدارة شباب مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مبادرة «معاً لمستقبل أفضل» زيارة إلى مدرسة التربية الفكرية بمطوبس، اليوم الثلاثاء، في إطار تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، وتنظيم يوم ترفيهي للطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

دعم «القادرون باختلاف»

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أنّ الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بتكثيف المشاركة في المبادرات المجتمعية خاصةً التي تهتم بالأطفال «القادرون باختلاف» لدمجهم بالمجتمع، مؤكداً دعم وزارة الشباب والرياضة لملف «قادرون باختلاف» ورعاية الأبطال منهم في الرياضات المختلفة الذين استطاعوا تمثيل مصر في العديد من المحافل العربية والدولية وحققوا عدداً كبيراً من الميداليات.

تكريم 45 طفلاً من أبناء مدرسة التربية الفكرية بمطوبس

وشهدت الزيارة تكريم 45 طفلاً من أبناء مدرسة التربية الفكرية بمطوبس، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، وحضور ولاء منيسي، رئيس مبادرة «معاً لمستقبل أفضل»، وعدد من قيادات التربية والتعليم، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وحضور أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وفريق عمل مركز شباب خليج بحري.