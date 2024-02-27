محافظ المنيا: تنفيذ 173 مشروعا باستثمارات قيمتها 3 ملايين جنيه

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية فى عدد المشروعات التى مولها صندوق التنمية المحلية، للسنة الثامنة على التوالي، وذلك بتنفيذ 173 مشروعاً باستثمارات قدرها حوالي 3 ملايين جنيه، منذ بدء العام المالى الحالي في يوليو 2023 وحتى شهر فبراير الحالى.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وسد احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القرى في جميع محافظات الجمهورية بما يحقق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر2030 .

رفع مستوى المعيشة لأبناء القرى

أكد المحافظ أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات تدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتحقيق البعد الاجتماعي للتنمية ورفع مستوى المعيشة لأبناء القرى، من خلال التوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي، لافتاً إلى أن المشروعات التى يمولها الصندوق تتنوع ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

توفير فرص عمل للشباب والسيدات المعيلات

وأشاد المحافظ بجهود صندوق التنمية المحلية في دعم كافة الأنشطة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب والسيدات المعيلات بالريف المصرى، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض، فضلاً عن التنسيق مع منصة «أيادي مصر» التابعة للوزارة لمساعدة الحاصلين على قروض من الصندوق فى تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم.

وأضاف أن الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية يتطلب استيفاء كافة الشروط والتي تتضمن أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين إليها وفقا لبطاقة الرقم القومى، مع سريان بطاقة الرقم القومى لطالب القرض والضامن، و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، ألا يقل سن المتقدم لطالب القرض عن 21 عاما، وألا يزيد عن 55 عاما، و توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.