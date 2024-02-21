افتتاح معرض أهلا رمضان في أبو قرقاص.. تخفيضات تصل إلى 30%

افتتح اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، وتاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، معرض أهلا رمضان لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية

وعقدت الوحدة المحلية في مركز أبو قرقاص اجتماعا مع كبار تجار السلع الغذائية لمتابعة آليات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والسيطرة على الأسعار، وخلال الاجتماع أكد سكرتير المحافظ ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية، واتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشيرا أنه يعلم أن معظم التجار وطنيين ويهتمون بمصلحة بلدهم وصالح المواطنين لأنهم منهم.

تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية

ووجه سكرتير المحافظ باستمرار ضخ جميع السلع الغذائية بهدف زيادة المعروض منها لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مشددا على المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز والمطاعم ومحلات بيع اللحوم، للتأكد من مدى صلاحيتها ومواجهة صور الغش التجاري والاحتكار وزيادة الأسعار خاصة في السلع الأساسية.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز أبو قرقاص تكثيف حملات التموين للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.