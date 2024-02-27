جدول امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الإعدادي بالمنيا

انتهت الإدارات التعليمية في محافظة المنيا من وضع جدول امتحانات شهر فبراير للصف الأول والثاني الإعدادي المنيا 2024، حيث ستجرى الامتحانات خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

جدول امتحانات شهر فبراير للصف الأول الإعدادي

وقال مسؤول بتعليم المنيا إن جدول امتحانات شهر فبراير للصف الأول والثاني الإعدادي المنيا 2024، سيكون شهر مارس موضحا أن جدول امتحانات شهر فبراير للصف الأول الإعدادي كالتالي:

-الأحد 3 مارس 2024 اللغة العربية.

- الاثنين 4 مارس 2024 الرياضيات.

- الثلاثاء 5 مارس 2024اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

- الأربعاء 6 مارس 2024 العلوم، والحاسب آلي.

- الخميس7 مارس 2024الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية.

جدول امتحانات شهر فبراير للصف الثاني الإعدادي

- الأحد 3 مارس 2024 اللغة العربية.

- الاثنين 4 مارس 2024 الرياضيات.

- الثلاثاء 5 مارس 2024 اللغة الإنجليزية، التربية الدينية.

- الأربعاء6 مارس 2024 العلوم، والحاسب آلي.

-الخميس7 مارس 2024 الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

ونوهت مديرية التعليم في محافظة المنيا على الطلاب بالحضور إلى اللجان الامتحانية قبل موعد الامتحان بـ30 دقيقة على الأقل، ويُمنع دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية بأي هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية أخرى.